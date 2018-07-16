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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 5:22 16.07.2018 - 05:22

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона во время саммита РФ-США готова рассмотреть все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня.

В Кремле целью встречи назвали стремление оздоровить отношения двух стран, однако острых вопросов президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом избегать отнюдь не собирается.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА ДАВНО ПРОШЛА, ДЕГРАДАЦИЮ ОТНОШЕНИЙ РФ И США НАДО ПРЕКРАТИТЬ

В преддверие встречи на высшем уровне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил журналистам об отсутствии объективных причин для сложившейся напряженности в отношениях РФ и США.

"К чему мы готовы: мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Центральной темой разговора, разумеется, будет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений", - сказал Ю.Ушаков.

Он назвал очевидным тот факт, что отношения между двумя странами "долгие годы деградировали" и находятся в кризисном состоянии.

"Как нам представляется, сложившаяся напряженность не имеет объективных причин, не имеет объективной основы, холодная война давно завершилась, эпоха острого и идеологического противостояния Советского Союза и Америки ушла тоже далеко в прошлое, вообще обстановка в мире кардинально изменилась", - подчеркнул Ю.Ушаков.

В Кремле рассчитывают, что встреча Путина и Трампа позволит наметить шаги, которые вернут страны к взаимовыгодному сотрудничеству.

"Цель этой предстоящей встречи рассматривается в том, чтобы приступить, наконец, к выправлению негативной ситуации в наших международных делах, предпринять конкретные шаги по их оздоровлению, по восстановлению более-менее приемлемого уровня доверия. И естественно, если возможно, попытаться наметить шаги, которые позволили ли бы нашим двум странам возвратиться к взаимовыгодному сотрудничеству по многим вопросам, которые представляют взаимный интерес", - сказал Ю.Ушаков.

Экономическая сфера также могла бы быть обсуждена в ходе диалога двух лидеров, предположил он.

"Как нам представляется, именно экономика могла бы являться страховочной сеткой на случай каких-то конъюнктурных изменений в ситуации с двусторонними отношениями. Поэтому экономику надо будет развивать. Это будет одна из тем, которая будет обсуждаться, у нас есть некоторые конкретные предложения в этой связи, и о них наш президент расскажет Трампу в ходе разговора", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что наращиванию взаимодействия в экономической сфере мешают политически мотивированные рестрикции США в отношении России. На сегодняшний день 248 российских граждан и 442 юрлица подвергнуты антироссийским санкциям. Американские же бизнесмены, со своей стороны, заинтересованы в "полноценной работе на российском рынке", подчеркнул Ю.Ушаков.

НОВЫЕ УГРОЗЫ МОГУТ ОБЪЕДИНИТЬ РОССИЮ И США, КЛЮЧЕВОЙ ТЕМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Восстановлению сотрудничества двух государств могут поспособствовать общие угрозы и вызовы современности: в преддверие переговоров в Кремле заявили о необходимости совместного противодействия им.

По словам Ю.Ушакова, среди этих угроз и "нарастание сложностей в мировой экономике, и глобальный инвестиционный кризис, распространение терроризма и радикального исламизма".

"В таких условиях наши государства, как нам представляется, могли бы, более того - должны были бы совместно работать, совместно противодействовать этим общим сложным вызовам", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, сфер, где интересы России и США "близки или совпадают - очень много".

"Это, прежде всего, обеспечение поддержания международной безопасности - за состояние этой международной безопасности наши страны, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность. Это разоруженческое досье, это совместная борьба с международным терроризмом, это совместная работа по урегулированию региональных конфликтных ситуаций, их много сейчас в мире", - сказал Ю.Ушаков.

В Кремле рассчитывают, что среди ключевых тем на предстоящем саммите будут и вопросы стратегической стабильности, в том числе, темы противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений.

"Ключевой темой на предстоящем саммите может стать стратегическая стабильность. Многие годы Россия предлагает наладить диалог по вопросам, связанным с выходом США из Договора по ПРО", - сказал Ю.Ушаков.

Ю.Ушаков напомнил также, что российская сторона "неоднократно подтверждала приверженность Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), полностью выполнила обязательства по нему".

УРЕГУЛИРОВАНИЕ В СИРИИ, НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ, БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ - СФЕРЫ ВОЗМОЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РФ И США

Примером сотрудничества РФ и США в урегулировании мировых кризисов могло бы стать решение проблемы гуманитарного кризиса в Сирии, считают в Кремле.

"Мы считаем, что очень важно России и Америке взаимодействовать по сирийскому урегулированию. Более того, мы считаем, что решение задачи установления в этой стране мира и согласия может стать наглядным положительным примером работы наших стран в разрешении острейших кризисов сегодняшнего дня", - сказал Ю.Ушаков.

Российской стороне представляется, что и США, и Россия в рамках преодоления гуманитарного кризиса в этой стране "могли бы вместе посодействовать восстановлению сирийской экономики, помочь возвращению домой сирийским беженцам", добавил он.

"Это, кстати, хорошая тема для возможной совместной инициативы, мы об этом будем говорить", - сказал Ю.Ушаков.

По словам помощника президента, в настоящее время на повестке дня, в частности, политическая нормализация и запуск конституционного процесса в Сирии. "Россия готова работать над этим вместе с США", - сказал Ю.Ушаков.

На брифинге Ю.Ушакову в связи с предстоящим саммитом напомнили о теме присутствия иранских сил в Сирии. "Я могу только сказать, что сирийский кризис, конечно, будет обсуждаться, в том числе, я думаю, и в контексте присутствия Ирана на территории Сирии. Это один из аспектов этой проблемы", - сказал Ю.Ушаков.

В качестве положительного примера взаимодействия РФ и США в этой стране он привёл созданный там механизм взаимодействия военных. "Могу отметить, что российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимной координации: они наладили оперативные каналы связи, и именно это позволило и позволяет не допускать опасных инцидентов и каких-то непреднамеренных ситуаций на поле боя, в воздухе и на земле, это - очень важно", - сказал Ю.Ушаков.

В рамках саммита в Хельсинки В.Путин затронет и тему личных усилий американского лидера в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, где наметились позитивные сдвиги, заявляют в Кремле.

"Естественно, потом и другие кризисные ситуации (обсудят лидеры - ИФ), как, например, Корея. В корейском урегулировании наметились позитивные сдвиги, в том числе и благодаря личным усилиям президента США, мы об этом будем говорить, естественно", - заявил помощник президента РФ. Российская сторона, по его словам, "приветствует прямой контакт Д.Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, состоявшийся 12 июня в Сингапуре, готова содействовать успеху американо-северокорейского диалога".

Перспективным направлением двустороннего сотрудничества с Вашингтоном в Москве считают и борьбу с международным терроризмом: в связи с этим в Кремле предлагают воссоздать соответствующую совместную рабочую группу.

Рабочая группа по терроризму была создана после теракта 11 сентября 2001 года, входила в состав двусторонней Президентской комиссии, которая прекратила деятельность в 2014 году.

Как отметил Ю.Ушаков, примеры эффективного сотрудничества в сфере антитеррора между РФ и США имеются. В частности, в конце прошлого года информация, переданная американскими спецслужбами российским коллегам, помогла задержать группу террористов, готовивших взрывы в Санкт-Петербурге.

Ю.Ушаков отметил также, что у Москвы и Вашингтона "имеются возможности для сотрудничества в области кибербезопасности".

Представитель Кремля напомнил, что "с 2013 года установлена специальная прямая линия между Совбезами России и США для обмена данными по угрозам, связанным с информационно-коммуникационными технологиями".

ДРСМД, "ИРАНСКАЯ СДЕЛКА", "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2". "ВМЕШАТЕЛЬСТВО" РФ В ВЫБОРЫ В США: "КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?"

Вместе с тем, в ходе переговоров не избежать и сложных вопросов, которые являются составляющими нынешнего кризисного уровня отношений двух стран. Один из них - тема якобы имевшего место вмешательства России в американские президентские выборы.

"По поводу темы "вмешательства-невмешательства" в избирательные процессы: как до нас доходят сигналы, американцы эту тему обозначат. Но я хочу еще раз в преддверии встречи (РФ-США на высшем уровне в Хельсинки) подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние процессы, тем более в избирательные процессы в США, оказывать влияние на американские выборы", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, это особенно важно подчеркнуть в связи с той "шумихой, которая разворачивается накануне промежуточных ноябрьских выборов" в США.

"А если у американцев есть какие-то факты, то мы их готовы рассматривать, об этом наш президент несколько раз говорил, в рамках совместной рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой наш президент с Трампом договаривался еще на встрече в Гамбурге. Но пока эта идея (о совместной группе) не получила реального воплощения", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, Москву, несомненно, беспокоит "накачивание атмосферы в ненужном ключе" в связи с темой якобы имевшего места вмешательства России в выборы в США.

"Как нам кажется, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и искусственно поддерживаемой на плаву теме", - сказал Ю.Ушаков. Он добавил, что российская сторона еще раз "четко заявит" об этом на саммите.

Российский президент на встрече с американским коллегой намерен поднять вопрос о незаконном захвате российской дипсобственности в США и арестов россиян по американским запросам в третьих странах, продолжил Ю.Ушаков.

Он подчеркнул, что Россию, "беспокоят непрекращающиеся случаи ущемления прав наших граждан, их аресты".

"Очень, конечно, беспокоят затруднения функционирования дипломатических учреждений - факты незаконной экспроприации российской дипломатической собственности. Нужно все эти вопросы решать, их обсуждать с тем, чтобы, если будет возможность, двигаться как-то вперед", - отметил представитель Кремля.

Могут затронуть лидеры и тему нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), добавил помощник президента.

Он уточнил, что обсуждение этой темы будет вестись, в том числе, "в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных запускать не только перехватчики, но и ударные ракеты "Томагавк".

"Предполагается, что в ходе переговоров также состоится обмен мнениями в связи с односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной проблемы", - сказал Ю.Ушаков. Он также добавил, что особое внимание на встрече будет уделено внутриукраинскому кризису.

Обеспокоена Россия и противодействием США осуществлению такого важного экономического проекта как "Северный поток-2".

"Нас, конечно, беспокоит позиция Америки в противодействии реализации общеевропейского проекта "Северный поток-2". Если об этом зайдет речь, мы изложим соответствующую аргументацию. Как нам представляется, вопрос - о свободе экономической конкуренции", - сказал Ю.Ушаков.

Он подчеркнул, что "места для поставок энергоресурсов в Европу хватит для всех". "Поэтому нам американская позиция представляется неконструктивной и противоречащей основным правилам международной торговли и экономических отношений вообще", - сказал Ю.Ушаков.

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