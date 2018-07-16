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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:31 16.07.2018 - 17:31

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.

"Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестициям, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы "капитанов российского и американского бизнеса" - предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию, пусть подумают, что можно сделать и сделают свои предложения на этот счет", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом.

"Особое внимание мы уделили экономике. Интерес к сотрудничеству со стороны деловых кругов обеих стран, безусловно, есть. Американская бизнес-делегация была одной из самых крупных на майском Петербургском экономическом форуме, в ней приняло участие более 500 представителей деловых кругов США", - отметил В.Путин.

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