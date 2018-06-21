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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 2:47 21.06.2018 - 02:47

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может состояться в июле в ходе запланированного европейского турне американского главы государства, сообщила британская "Таймс".

"Дональд Трамп и Владимир Путин планируют встретиться во время поездки американского президента в Европу в следующем месяце", - пишет издание.

"Таймс", ссылаясь на британские правительственные источники, отмечает, что "американские официальные представители рассматривают возможность проведения встреч или перед саммитом НАТО, или же по завершении визита Д.Трампа в Великобританию".

Наиболее вероятным местом встречи называется Вена, поскольку там расположена штаб-квартира ОБСЕ, а и Россия, и США являются членами организации.

Газета пишет, что дипломатические источники сообщают, что они предпочли бы, чтобы встреча двух президентов состоялась после саммита НАТО, поскольку проведение ее перед форумом вызовет нежелательные "тревогу и обеспокоенность" в связи с обострением отношений между США и Евросоюзом.

Они объясняют свою позицию тем, что в ходе саммита североатлантического блока планируется обсудить дальнейшие шаги по "сдерживанию агрессии России", а встреча В.Путина и Д.Трампа может в какой-то степени повлиять на единство альянса в этом вопросе.

1гк гс

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