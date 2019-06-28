Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 2:20

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Первый контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 может состояться еще до их двусторонней встречи в 14.00 (8 утра мск).

Как следует из плана Family Foto, которое состоится в 11.45 по Осаке (5.45 мск), президенты РФ и США на фотографировании будут находиться недалеко друг от друга в первом ряду.

Путина от Трампа будут отделят лидеры Аргентины, Японии и Саудовской Аравии.

При этом президент США окажется на фотографировании соседом председателя КНР Си Цзиньпина, а Путин - президента Турции Реджепа Эрдогана.

На прошлом саммите "двадцатки" в Аргентине Трамп, накануне решивший отменить встречу с Путиным, не стал приветствовать российского президента на фотографировании. Президент США прибыл на место Family Foto одним из последних, когда он проходил мимо Путина, произошло переключение плана на другую камера и журналисты не смогли увидеть этого момента.

Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что два лидера поздоровались только в зале перед началом первого пленарного заседания.

1пп бм

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