Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудят Сирию
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Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи обсудят проблематику сирийского урегулирования, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров конкретизировал, что темой беседы глав двух государств станет ситуация в Идлибе.
"Они обсуждали в Тегеране 7 сентября, как решать проблему зоны Идлиба, чтобы минимизировать какие-то риски для гражданского населения. Сейчас идет диалог по линии дипломатов и военных между нами и турками. И в следующий понедельник президенты будут рассматривать эту ситуацию", - сказал С.Лавров.
Предыдущая встреча В.Путина и Р.Эрдогана состоялась 7 сентября в Тегеране, где проходил трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран. На этом саммите оживленная дискуссия между главами трех государств состоялась по вопросу дальнейших действий в Идлибе, где скопилось большое количество террористов.
В.Путин настаивал на изгнании террористов из Идлиба и их ликвидации во всей Сирии, в то время как Р.Эрдоган выступал за внесение в текст итогового заявления саммита пункта в пользу перемирия в регионе, заметив, что включение подобной формулировки "успокоило бы процесс" вокруг этой части страны.
В ответ на это В.Путин отреагировал, что участники тегеранского саммита не могут говорить за расположившихся в Идлибе террористов, которые могут и не согласиться на прекращение огня.
"Поэтому наши коллеги, когда согласовывали этот текст, сделали его максимально дипломатическим. Здесь вы, безусловно, правы, здесь есть несколько обтекаемые формулировки, но зато они реалистичные", - добавил президент России.
Турецкий президент предложил также включить в Тегеранскую декларацию призыв к террористам в Идлибе сложить оружие. Эта идея была поддержана В.Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани и в итоге вошла в текст совместного заявления президентов.
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Интерфакс