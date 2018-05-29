Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и энергетические вопросы - СМИ

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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 11:40 29.05.2018 - 11:40

Стамбул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган во вторник провели телефонные переговоры, сообщило Анатолийское агентство новостей. По данным агентства, президенты обсудили Сирию, вопросы энергетики и экономические связи между двумя странами. Ар яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс