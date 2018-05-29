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Стамбул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган во вторник провели телефонные переговоры, сообщило Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, президенты обсудили Сирию, вопросы энергетики и экономические связи между двумя странами.

Как отмечает интернет-портал турецкого издания "Сабах", собеседники, в частности, выразили удовлетворение прогрессом в реализации проектов АЭС "Аккую" и "Турецкого потока". Они также подчеркнули важность использования валют двух стран в двусторонней торговле.

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Интерфакс