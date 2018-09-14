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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 11:08 14.09.2018 - 11:08

Стамбул. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Росси Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в понедельник в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, сообщила в пятницу турецкая газета "Дейли сабах".

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе", - пишет издание.

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