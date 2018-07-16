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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:01 16.07.2018 - 18:01

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров отрицал обвинения во вмешательстве в выборы с США, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве), и он дал прекрасные предложения. Он говорил, что люди, которые работают над делом, должны работать с их следователями по поводу этих двенадцати подозреваемых (во вмешательстве)", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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