Путин может "обставить" Трампа в ходе беседы тет-а-тет - лидер демократического меньшинства в сенате США Шумер
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Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Лидер меньшинства в сенате Конгресса США, демократ Чак Шумер опасается встречи американского и российского президентов тет-а-тет в Хельсинки, так как Владимир Путин может "обставить" Дональда Трампа в ходе беседы.
Сенатор сообщил во вторник журналистам, что "абсолютно" не хочет, чтобы Д.Трамп встречался один на один с российским лидером, так как боится того, что "он (глава США) может разболтать" в отсутствие своих помощников, которые могли бы его остановить.
При этом он отметил, что когда Д.Трамп проводил встречи с лидерами Китая и КНДР, "они "обставили его".
По мнению Ч.Шумера, для Д.Трампа еще хуже встретиться "один на один с очень, очень умным для себя человеком, как президент Путин".
Встреча Д.Трампа с В.Путиным пройдет 16 июля в Хельсинки.
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Интерфакс