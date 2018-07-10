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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 22:54 10.07.2018 - 22:54

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Лидер меньшинства в сенате Конгресса США, демократ Чак Шумер опасается встречи американского и российского президентов тет-а-тет в Хельсинки, так как Владимир Путин может "обставить" Дональда Трампа в ходе беседы.

Сенатор сообщил во вторник журналистам, что "абсолютно" не хочет, чтобы Д.Трамп встречался один на один с российским лидером, так как боится того, что "он (глава США) может разболтать" в отсутствие своих помощников, которые могли бы его остановить.

При этом он отметил, что когда Д.Трамп проводил встречи с лидерами Китая и КНДР, "они "обставили его".

По мнению Ч.Шумера, для Д.Трампа еще хуже встретиться "один на один с очень, очень умным для себя человеком, как президент Путин".

Встреча Д.Трампа с В.Путиным пройдет 16 июля в Хельсинки.

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