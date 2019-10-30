Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 15:56

Будапешт. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Будапешт в дождь, заметил, что всегда любуется столицей Венгрии даже в плохую погоду.

"Я всегда, когда приезжаю в Будапешт, всегда любуюсь этим городом. В любую погоду красиво", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в среду.

Орбан согласился с тем, что Будапешт - красивый город, при этом заметив: "Было две столицы в Европе, где власть была не у левых, а у правых - это были Мадрид и Будапешт. Но теперь осталась только одна столица - это Мадрид".

Президент РФ прибыл в Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии. Это ответный визит Путина, осенью прошлого года Россию посещал Орбан.

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