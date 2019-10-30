Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 18:42

Будапешт. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Россия рассматривает Венгрию в качестве приоритетного партнера для распределения российских поставок газа в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу и по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам - как по северному, так и по южному", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

Путин отметил, что через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, а подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе в моменты пиковых нагрузок.

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