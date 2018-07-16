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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:56 16.07.2018 - 18:56

*** Визит главы Финляндии в РФ ожидается 22 августа

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё дал высокую оценку состоявшимся переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

"Встреча действительно была очень содержательной и полезной", - сказал В.Путин на встрече с президентом Финляндии.

Президент РФ поблагодарил руководство Финляндии за прием российско-американского саммита и отметил, что сегодня Хельсинки стал настоящей мировой политической столицей.

"Что касается двусторонних отношений, то мы сможем подробно поговорить об этом во время твоего визита в Россию 22 августа", - сказал В.Путин финскому коллеге.

Со своей стороны президент Финляндии поблагодарил В.Путина, отметив, что финны были очень рады принять таких высоких гостей. "Мы действительно постарались", - сказал С.Ниинистё.

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