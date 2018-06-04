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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:30 04.06.2018 - 21:30

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин назвал спекуляциями разговоры о возможности проведения в России некоего референдума, по итогам которого он сможет стать пожизненным президентом, и отказался комментировать их.

"Я не комментирую спекуляции. Думаю, это было бы несерьезно с уровня президента Российской Федерации", - сказал В.Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF накануне своего визита в Вену.

Так он ответил на вопрос, может ли быть проведен некий референдум, чтобы он стал пожизненным президентом.

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