Путин называет спекуляциями предположения о проведении референдума по отмене ограничения сроков президентства
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Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин назвал спекуляциями разговоры о возможности проведения в России некоего референдума, по итогам которого он сможет стать пожизненным президентом, и отказался комментировать их.
"Я не комментирую спекуляции. Думаю, это было бы несерьезно с уровня президента Российской Федерации", - сказал В.Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF накануне своего визита в Вену.
Так он ответил на вопрос, может ли быть проведен некий референдум, чтобы он стал пожизненным президентом.
1ни ан
Интерфакс