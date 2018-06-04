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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:30 04.06.2018 - 21:30

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телекомпании ORF, что у России своя точка зрения относительно ракеты, при помощи которой был сбит над Украиной малазийский лайнер "Боинг".

Австрийский журналист поинтересовался у В.Путина, какой интерес у Голландии, у Австралии или Малайзии в том, чтобы возвести вину на Россию, если это была не российская ракета.

"Нет, мы так не думаем, у нас другая точка зрения. Должен Вас разочаровать и огорчить. Совсем недавно официальные лица Малайзии заявили, что они не видят причастности России к этому ужасному трагическому событию, что у них нет доказательств того, что Россия к этому причастна. Разве Вы об этом не знаете? Разве Вы не видели заявления малазийских официальных лиц?" - сказал В.Путин.

На прошлой неделе МИД РФ назвал голословной версию о том, что малазийский "Боинг" был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорится в заявлении МИД РФ.

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению "Боинга".

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