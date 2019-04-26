Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 10:54

Пекин. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин на встрече со своим сербским коллегой Александром Вучичем выразил намерение обсудить как двусторонние, так и региональные вопросы.

"Рад возможности встретиться с вами "на полях" сегодняшнего мероприятия, поговорить о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе", - сказал он в начале встречи с А.Вучичем в Пекине в рамках форума "Один пояс - один путь".

Глава российского государства вспомнил свой январский визит в Белград, заметив, что он способствовал активизации двусторонних связей, что, в частности, выразилось в росте товарооборота по итогам 2018 года на 2%.

"У нас развиваются отношения в такой чувствительной сфере как ВТС, военное взаимодействие", - сказал В.Путин.

Как в свою очередь подчеркнул А.Вучич, в его стране считают, что визит В.Путина носил исторический характер и имел наивысшее значение для развития отношений между Сербией и Россией.

"Этот визит был визитом с душой, потому что он тронул душу всех граждан Сербии", - сказал А.Вучич.

Он также поблагодарил В.Путина за поддержку, которую Россия оказывает Сербии в том числе в вопросе сохранения ее территориальной целостности и суверенитета.

Кроме того, сербский президент поздравил В.Путина с Великой пятницей и пожелал "радостной и благословенной Пасхи, благополучия и удачи братскому русскому народу".

1ба ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!