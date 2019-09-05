Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 4:59

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин назвал Малайзию одним из приоритетных партнеров РФ в Азии и выразил надежду, что встречи "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ)будут полезными для малазийской делегации.

"Господин премьер-министр мы свами встречаемся не первый раз, и я очень рад видеть вас. Малайзия - наш приоритетный партнер в Азии, и мы рады, что отношения между нашими странами развиваются так позитивно", - сказал он в начале переговоров с премьером Малайзии Махатхиром Мохамадом.

"Надеюсь, что встречи в рамках форума будут полезными и интересными", - продолжил Путин, отметив, что на ВЭФ приехали представители из 74 государств мира.

В свою очередь, Мохамад назвал важной возможность для делегации из его страны принять участие в ВЭФ, так как Малайзия заинтересована в сотрудничестве не только с западной частью России, но и с восточной.

Мохамад также отметил растущий интерес российского бизнеса к его стране.

"Мы приветствуем это, так как с тех пор, как мы приняли решение закупать российские самолеты, дальнейшего продвижения в наших отношениях не было. Мы очень заинтересованы в российских технологиях, в особенности в космических технологиях. Со своей стороны, мы можем способствовать увеличению присутствия Российской Федерации в Юго-Восточной Азии", - добавил он.

1пп бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!