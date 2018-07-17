Путин на встрече с Трампом объяснил позицию России по Крыму
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Хельсинки. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки поднимал вопрос о Крыме, сообщил в интервью телеканалу Fox News президент РФ Владимир Путин.
Российский руководитель напомнил ведущему, который назвал воссоединение Крыма с Россией "аннексией", что решение по Крыму принимал народ полуострова на референдуме, поэтому нельзя назвать результат волеизъявления населения "аннексией".
"Если это аннексия, то что тогда является демократией?", - задал он риторический вопрос.
По его словам, позиция Д.Трампа по этому вопросу, считающему Крым частью Украины, известна и он ее изложил в ходе встречи.
"Я ответил ему примерно так же, как сейчас сказал Вам, считаю, на этом нам надо обсуждение закончить", - сказал В.Путин ведущему телеканала.
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Интерфакс