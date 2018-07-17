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Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 4:56 17.07.2018 - 04:56

Хельсинки. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки поднимал вопрос о Крыме, сообщил в интервью телеканалу Fox News президент РФ Владимир Путин.

Российский руководитель напомнил ведущему, который назвал воссоединение Крыма с Россией "аннексией", что решение по Крыму принимал народ полуострова на референдуме, поэтому нельзя назвать результат волеизъявления населения "аннексией".

"Если это аннексия, то что тогда является демократией?", - задал он риторический вопрос.

По его словам, позиция Д.Трампа по этому вопросу, считающему Крым частью Украины, известна и он ее изложил в ходе встречи.

"Я ответил ему примерно так же, как сейчас сказал Вам, считаю, на этом нам надо обсуждение закончить", - сказал В.Путин ведущему телеканала.

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