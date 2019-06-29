Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 9:59

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что президент России Владимир Путин много раз отрицал вмешательство РФ в президентские выборы США 2016 года.

"Мы говорили об этом (о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы - ИФ) и говорили об этом ранее. Вы знаете, что он абсолютно отрицает это", - сказал Трамп на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке, где он провел переговоры, в частности, с Путиным.

"Он отрицал это также публично", - добавил американский лидер.

Кроме того, Трамп положительно оценил доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Было доказано отсутствие препятствования правосудию и сговора с РФ. Доклад Мюллера был хорошим", - подчеркнул президент США.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора Уильяма Барра, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

1тэ ав

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