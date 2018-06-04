Путин не комментирует слухи о возможности референдума об отмене ограничения сроков президентства

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 20:52 04.06.2018 - 20:52

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в интервью австрийской телекомпании ORF отказался комментировать слухи о возможности проведения в России референдума по вопросу об отмене ограничения сроков президентства. "Я никогда не комментирую слухи, это недостойно российского президента", - приводит ORF слова В.Путина в переводе на немецкий язык. 1кю ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс