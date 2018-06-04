Путин не комментирует слухи о возможности референдума об отмене ограничения сроков президентства
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Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в интервью австрийской телекомпании ORF отказался комментировать слухи о возможности проведения в России референдума по вопросу об отмене ограничения сроков президентства.
"Я никогда не комментирую слухи, это недостойно российского президента", - приводит ORF слова В.Путина в переводе на немецкий язык.
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Интерфакс