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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:21 16.07.2018 - 18:21

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин призвал не использовать российско-американские отношения в качестве разменной монеты в американской внутриполитической борьбе.

"Давайте предметно обсуждать и не использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американской борьбе", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

Так В.Путин прокомментировал обвинения в отношении 12-ти российских граждан, которые якобы являются сотрудниками российских спецслужб, в том, что они вмешивались в американские выборы.

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