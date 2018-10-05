Путин обещает обсудить с индийской стороной возможность включения в повестку саммита БРИКС программы по освоению Луны
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Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин считает возможным включить в повестку очередной встречи лидеров стран БРИКС вопрос о разработке совместной "Лунной программы".
"Конечно, это все возможно", - сказал В.Путин в ходе встречи с одаренными детьми России и Индии в Дели, в которой также участвует индийский премьер Нарендра Моди.
"Мы поговорим с господином премьер-министром, как выстроить в ближайшее время наши контакты (в рамках БРИКС). Я думаю, господин премьер-министр возражать не будет: если этого в повестке дня нет, мы обязательно посмотрим, и так или иначе этот вопрос сформулируем", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос воспитанницы образовательного центра "Сириус" о возможности разработки странами БРИКС совместной программы по освоению Луны.
1ни ки
Интерфакс