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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 12:39 05.10.2018 - 12:39

Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин считает возможным включить в повестку очередной встречи лидеров стран БРИКС вопрос о разработке совместной "Лунной программы".

"Конечно, это все возможно", - сказал В.Путин в ходе встречи с одаренными детьми России и Индии в Дели, в которой также участвует индийский премьер Нарендра Моди.

"Мы поговорим с господином премьер-министром, как выстроить в ближайшее время наши контакты (в рамках БРИКС). Я думаю, господин премьер-министр возражать не будет: если этого в повестке дня нет, мы обязательно посмотрим, и так или иначе этот вопрос сформулируем", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос воспитанницы образовательного центра "Сириус" о возможности разработки странами БРИКС совместной программы по освоению Луны.

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