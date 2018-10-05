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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 13:34 05.10.2018 - 13:34

*** Путин и Моди ознакомились с совместными проектами одаренных детей РФ и Индии

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Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин считает возможным включить в повестку очередной встречи лидеров стран БРИКС вопрос о разработке совместной "Лунной программы".

"Конечно, это все возможно", - сказал В.Путин в ходе встречи с одаренными детьми России и Индии в Дели, в которой также участвует индийский премьер Нарендра Моди.

"Мы поговорим с господином премьер-министром, как выстроить в ближайшее время наши контакты (в рамках БРИКС). Я думаю, господин премьер-министр возражать не будет: если этого в повестке дня нет, мы обязательно посмотрим, и так или иначе этот вопрос сформулируем", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос воспитанницы образовательного центра "Сириус" о возможности разработки странами БРИКС совместной программы по освоению Луны.

Позднее В.Путин и Н.Моди ознакомились с совместными проектами, разработанными воспитанниками "Сириуса" и индийской правительственной организации Atal Innovation Mission (AIM), которая занимается поддержкой одаренной молодежи. Лидерам двух стран были представлены разработки четырех смешанных научных групп. Один из проектов касался разработки недорогого аппарата для детального анализа крови, второй - техники для переработки соломы.

Затем В.Путин и Н.Моди ознакомились с разработками для безопасной езды на мотоцикле, в том числе, для начинающих водителей, и техникой, позволяющей получать энергию из различных спортивных тренажеров. Итерес В.Путина вызвал проект изучения взаимодействия солнечной плазмы с магнитной сферой Земли, в том числе, методика предсказания геомагнитных бурь.

Ца яч

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