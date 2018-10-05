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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:42 05.10.2018 - 11:42

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Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию в связи с односторонним выходом Соединенных Штатов из международного соглашения по иранской ядерной программе.

"Обсудили ситуацию, сложившуюся в результате односторонних действий США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)", - сказал В.Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам российско-индийских переговоров.

Президент рассказал, что в ходе переговоров были затронуты вопросы восстановления экономики и стабильного политического развития Афганистана, положение дел на Ближнем Востоке.

"Я проинформировал премьер-министра о ситуации в Сирии", - сказал В.Путин.

По словам президента РФ, при обсуждении международной тематики было подтверждено, что Россия и Индия придерживаются совпадающих или близких позиций по ключевым мировым вопросам.

Удалось договориться о совместной работе по укреплению безопасности и сотрудничества в Азии, а также совместной борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью, отметил В.Путин.

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