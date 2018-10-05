Путин обсудил с Моди ситуацию в связи с выходом США из СВПД по Ирану
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Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию в связи с односторонним выходом Соединенных Штатов из международного соглашения по иранской ядерной программе.
"Обсудили ситуацию, сложившуюся в результате односторонних действий США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)", - сказал В.Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам российско-индийских переговоров.
Президент рассказал, что в ходе переговоров были затронуты вопросы восстановления экономики и стабильного политического развития Афганистана, положение дел на Ближнем Востоке.
"Я проинформировал премьер-министра о ситуации в Сирии", - сказал В.Путин.
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Интерфакс