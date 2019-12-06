Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 16:52

*** Затронуты вопросы взаимодействия на сирийском направлении

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсужден целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учетом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "кроме того, были затронуты вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении".

Последний телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 21 октября. В ходе него, как сообщала тогда пресс-служба Кремля, "были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии". В ходе разговора Путин также поздравил премьера Израиля с 70-летием.

Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путина с Нетаньяху 21 октября затрагивался вопрос помилования израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за провоз в багаже из Индии 9 грамм гашиша. "Эта тема на слуху, и она в той или иной степени затрагивалась, да", - сказал Ушаков журналистам. Ранее Нетаньяху по поручению израильского президента обратился к Путину с просьбой даровать помилование осужденной в РФ Иссахар. Также 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин отправил Путину письмо с просьбой помиловать израильтянку.

***/ мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!