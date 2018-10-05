Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы военно-технического сотрудничества между Россией и Индией.

"Детально обсудили перспективы военно-технического сотрудничества", - сказал В.Путин в пятницу по итогам российско-индийских переговоров.

По словам президента РФ, Россия и Индия "на протяжении десятилетий успешно взаимодействуют в этой сфере".

"Между нашими странами сложились по-настоящему тесные, взаимовыгодные отношения, которые являются неотъемлемой частью российско-индийского стратегического партнерства", - подчеркнул российский лидер.

***/ 1пп мф

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс