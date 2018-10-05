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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:42 05.10.2018 - 11:42

Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы военно-технического сотрудничества между Россией и Индией. "Детально обсудили перспективы военно-технического сотрудничества", - сказал В.Путин в пятницу по итогам российско-индийских переговоров. По словам президента РФ, Россия и Индия "на протяжении десятилетий успешно взаимодействуют в этой сфере". "Между нашими странами сложились по-настоящему тесные, взаимовыгодные отношения, которые являются неотъемлемой частью российско-индийского стратегического партнерства", - подчеркнул российский лидер. ***/ 1пп мф Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс