Путин обсудил с премьером Индии перспективы ВТС
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы военно-технического сотрудничества между Россией и Индией.
"Детально обсудили перспективы военно-технического сотрудничества", - сказал В.Путин в пятницу по итогам российско-индийских переговоров.
По словам президента РФ, Россия и Индия "на протяжении десятилетий успешно взаимодействуют в этой сфере".
"Между нашими странами сложились по-настоящему тесные, взаимовыгодные отношения, которые являются неотъемлемой частью российско-индийского стратегического партнерства", - подчеркнул российский лидер.
***/ 1пп мф
Интерфакс