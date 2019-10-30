Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 19:19

Будапешт. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами христианских церквей Ближнего Востока намерен обсудить вопросы поддержки христиан и восстановления их святынь.

На пресс-конференции в Будапеште Путин отметил, что христиане Ближнего Востока сейчас находятся в бедственном положении, "их преследуют, убивают, насилуют и грабят", и Россия делает все для того, чтобы их поддержать.

"Мы исходим из того, что мы обязаны их поддержать. И здесь речь не идет о каких-то соглашениях, о чем можно подписывать соглашения с представителями христианских конфессий в Сирии? Им нужно просто помочь, помочь сохраниться, восстановить свои святыни, восстановить свои приходы. Обсуждением этих вопросов мы и займемся при встрече с иерархами христианских церквей", - сказал президент РФ.

Он напомнил, что Россия уже проводит такую работу "при тесном контакте и совместной работе с легальными властями этих стран".

"Российская Федерация, допустим, находясь в Сирии, оказывает помощь не только христианам, но и представителям ислама. Мы вкладываем средства, помогаем в восстановлении мечетей. Мы оказываем гуманитарную помощь людям, которые собираются возле мечетей", - сказал Путин.

Он уточнил, что в российском воинском контингенте и военной полиции достаточно большое число мусульман с Северного Кавказа России.

"Мы помогаем и представителям иудаизма - иудеям тоже помогаем, в том числе в восстановлении их святынь на территории Сирии. Сотрудничаем с ними практически на постоянной основе", - добавил президент.

Встреча Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главами христианских церквей Ближнего Востока, как ожидается, должна состояться в Будапеште в ближайшее время.

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