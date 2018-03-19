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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 4:26 19.03.2018 - 04:26

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Владимир Путин одержал на состоявшихся в воскресенье президентских выборах уверенную победу, подтвердив свою популярность в российском обществе, отмечает в понедельник американское информационное агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Владимир Путин, одержав сокрушительную победу на выборах в воскресенье, вступает в новый шестилетний срок в качестве президента России", - пишет агентство.

Оно отмечает, что, несмотря на "многочисленные нарушения, включая вбросы избирательных бюллетеней и принуждения к участию в голосовании, зафиксированные наблюдателями, маловероятно, что эти обвинения могут размыть власть российского лидера".

"Как воплощение возрождения мощи России на мировой арене, Путин пользуется огромной поддержкой среди россиян. Несмотря на 10-градусный мороз, более 30 тыс. человек собрались на прилегающей к Кремлю Манежной площади в Москве на победный концерт в ожидании его (В.Путина - ИФ) выступления", - свидетельствует АП.

Агентство указывает, что "выборы проходили на фоне эскалации напряженности в отношениях России с Западом", когда появились сообщения об отравлении бывшего сотрудника ГРУ в Солсбери, в условиях обвинений в США во вмешательстве России в американские выборы. Все эти выпады В.Путин назвал "чушью".

По прогнозам АП, "в последующие шесть лет Путин, вероятно, будет еще более серьезно отстаивать влияние России за рубежом", в частности, на Ближнем Востоке, добиваться "примирения" на Корейском полуострове.

Внутри страны президент будет стремиться вывести российскую экономику из зависимости от цен на нефть и газ, а также приложит усилия к улучшению медицинского обслуживания, реализации других социальных программ в отдаленных районах страны, отмечает агентство.

гк ан

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