Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 21:23

Москва/Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин назвал не соответствующими действительности предположения, что режим его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро держится "на российских штыках".

"Такое складывается впечатление, что всё на российских штыках там держится. Это неправда, это не имеет ничего общего с действительностью", - сказал он в интервью изданию Financial Times. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

"Где все эти самопровозглашённые президенты, лидеры оппозиции? Кто-то убежал в посольства иностранные, кто-то куда-то спрятался, кто-то ещё куда-то спрятался. Мы-то здесь при чём? Это венесуэльцы сами должны там разобраться между собой, вот и всё", - продолжил Путин.

Он также заметил, что в экономическом развитии Венесуэлы "многое можно было бы сделать по-другому".

"Но мы не лезем туда, это не наше дело. Мы вложили туда несколько миллиардов, наши компании вложили туда несколько миллиардов, в основном в нефтяной сектор. Ну и что? Другие страны тоже вкладывают", - добавил он.

21 января этого года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января - как попытку государственного переворота.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Сразу после публикации видео Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

На 1 мая Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Мадуро, однако в итоге попытка переворота не увенчалась успехом.

Позднее Гуайдо в интервью газете Washington Post признал, что при подготовке военного переворота были допущены ошибки. По словам Гуайдо, при организации провалившейся попытки переворота была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.

БП

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