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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 17:57 05.06.2018 - 17:57

*** РФ и Австрия за неукоснительное соблюдение минских договоренностей сторонами конфликта в Донбассе

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин приветствовал готовность Австрии присоединиться к оказанию гуманитарной помощи населению Сирии и призвал Евросоюз следовать примеру Вены, если он хочет решить проблему беженцев с Ближнего Востока.

"Мы обсуждали проблематику сирийского кризиса. Отмечаем готовность Австрии подключиться к гуманитарным акциям в поддержку населения Сирии", - сказал В.Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

В.Путин подчеркнул: "Я уже неоднократно говорил - если Европа хочет, чтобы поток мигрантов, в том числе из этого региона, из Сирии, из соседних стран сократился, нужно помогать людям возвращаться в свои дома, нужно помочь им наладить жизнь в собственной стране".

В.Путин сообщил также, что проинформировал канцлера Австрии о том, "как Россия видит дальнейшие возможности урегулирования кризиса в Донбассе". "Характерно, что и Россия, и Австрия выступают за полное и неукоснительное соблюдение всеми участниками конфликта минских договоренностей", - отметил президент РФ.

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