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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Урегулирование ситуации на Корейском полуострове стало возможным во многом благодаря личному участию президента США Дональда Трампа, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо, что начала постепенно разрешаться и проблема Корейского полуострова. Во многом это стало возможным благодаря тому, что к урегулированию лично подключился президент Трамп, выстраивая диалог в духе сотрудничества, а не конфронтации", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Д.Трампом.

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Интерфакс