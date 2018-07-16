Путин отмечает личный вклад Трампа в урегулирование ситуации на Корейском полуострове
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Урегулирование ситуации на Корейском полуострове стало возможным во многом благодаря личному участию президента США Дональда Трампа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошо, что начала постепенно разрешаться и проблема Корейского полуострова. Во многом это стало возможным благодаря тому, что к урегулированию лично подключился президент Трамп, выстраивая диалог в духе сотрудничества, а не конфронтации", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Д.Трампом.
1пп ки
Интерфакс