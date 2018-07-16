Путин отмечает личный вклад Трампа в урегулирование ситуации на Корейском полуострове

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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:37 16.07.2018 - 17:37

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Урегулирование ситуации на Корейском полуострове стало возможным во многом благодаря личному участию президента США Дональда Трампа, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хорошо, что начала постепенно разрешаться и проблема Корейского полуострова. Во многом это стало возможным благодаря тому, что к урегулированию лично подключился президент Трамп, выстраивая диалог в духе сотрудничества, а не конфронтации", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Д.Трампом. 1пп ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс