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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 5:21 16.07.2018 - 05:21

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 16 июля отправится в Хельсинки, где пройдёт его первая полномасштабная встреча с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле назвали этот саммит - главным событием лета в международной дипломатии.

До этого моменты В.Путин и Д.Трамп дважды встречались "на полях" международных форумов, однако полноформатного двустороннего саммита ещё не проводили. Первая их встреча состоялась на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге в июле 2017 года, а в ноябре прошлого года лидеры встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме.

В Гамбурге у президентов было время пообщаться наедине, а во Вьетнаме В.Путин и Д.Трамп поговорили лишь "на ногах", используя время между заседаниями саммита, хотя изначально планировалось проведение их отдельной встречи.

В.Путин тогда объяснил, что полноформатные переговоры с президентом США не состоялись из-за несовпадения графиков лидеров, а также в связи с "определенными формальностями протокола, с которыми командам справиться не удалось". Но это не помешало, по словам российского президента, обсудить лидерам все, что они хотели.

САММИТ РФ-США - ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЛЕТА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Предстоящий саммит, по мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, станет главным дипломатическим событием этого лета в мире.

"Как мне представляется, эта встреча будет главным событием лета, в том, что касается международной дипломатии. Я думаю, что такое мнение многие разделяют", - сказал он в преддверии саммита Россия-США.

Особое значение, отметил Ю.Ушаков, имеет то, что "это будет первая полномасштабная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов".

Кремль рассматривает президента США как партнера по переговорам, несмотря на то, что Д.Трамп назвал В.Путина - соперником.

"Трамп упоминал, что он рассматривает Путина как соперника, а я бы сказал, что мы рассматриваем Трампа как партнера по переговорам, которые, надеюсь, получат дальнейшее продолжение", - сказал Ю.Ушаков.

ФОРМАТ ВСТРЕЧИ ПУТИНА И ТРАМПА: ТЕТ-А-ТЕТ, "ХИМИЯ", ИТОГИ

Интригой на сегодняшний день остаются временные параметры встречи президентов. Известно лишь, что саммит начнётся после 13:00 мск, но в Кремле не стали называть время, которое отведено на саммит В.Путина и Д.Трампа.

"Никаких лимитов в данном случае нет", - сказал Ю.Ушаков.

Некоторую ясность в этот вопрос внесла принимающая сторона. Организаторы саммита - Хельсинки - оповестили журналистов, что саммит В.Путина и Д.Трампа назначен на 13:15 (по местному времени), а на 16:30 - уже назначена встреча В.Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

И все же это предварительный график, не всегда лидеры укладываются в протокольное время, отведённое на встречу. К примеру, встреча В.Путина с Д.Трампом в Гамбурге вместо запланированных 40 минут длилась 2 часа 15 минут.

По словам помощника российского президента, начнется встреча с беседы В.Путина и Д.Трампа тет-а-тет, затем состоятся российско-американские переговоры в формате рабочего завтрака, где будут присутствовать некоторые члены делегации.

Москва и Вашингтон уделяют особое внимание именно двустороннему контакту президентов, поскольку он важен для выстраивания дальнейшей "химии" между лидерами.

"Что бы мы ни говорили, но сам факт встречи - первой полномасштабной встречи президентов - очень важен, он важен и для выстраивания в дальнейшем соответствующей "химии" взаимоотношений между двумя президентами", - сказал Ю.Ушаков.

И добавил: "Поэтому и американцы, и мы уделяем очень большое внимание именно двустороннему контакту, в ходе которого президенты могут в свободном режиме затронуть любые темы, которые захотят обсудить".

До сих пор неизвестно подпишут ли лидеры совместное заявление по итогам переговоров или же все озвучат на пресс-конференции. Несмотря на это команда российского президента готовит необходимы материалы.

"У нас будут наготове эксперты, будем быстро готовить, если будет договоренность об этом, какие-то совместные документы, но пока согласовано, что президенты друг с другом поговорят и решат, какие задачи перед соответствующими ведомствами они поставят на предстоящий период", - сказал Ю.Ушаков.

Договоренностей о конкретном тексте совместного заявления нет, добавил он, решено, что президенты сами определят, будет документ или они ограничатся подведением итогов на совместной пресс-конференции. "Последний вариант, наверное, будет более реалистичным", - отметил Ю.Ушаков.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ КОНТАКТОВ ПУТИНА И ТРАМПА

В Кремле считают, что президенты в Хельсинки могут договориться о продолжении контактов, возможно, речь зайдет и о конкретных визитах в Москву и Вашингтон.

"Я думаю, что президенты смогут договориться о продолжении своих контактов и встреч. Чем черт не шутит - может быть, зайдет разговор и о конкретных визитах в Москву и Вашингтон. Посмотрим", - заметил Ю.Ушаков.

Российская сторона рассчитывает, что переговоры в Хельсинки будут способствовать созданию такой атмосферы, которая позволит вести речь о дальнейших контактах. "И в частности, нормальных контактов в форме визитов в ту или иную страну", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, российская сторона готова контакты продолжить и для этого есть хорошие возможности на международных площадках.

"В частности, уже после промежуточных выборов в США - до этого вряд ли, конечно, на высоком уровне будут контакты, но после промежуточных выборов есть и "двадцатка" в Аргентине, есть и Восточноазиатский саммит, например", - отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул: "Очень важно, если американцы к этому готовы, начать разбирать "завалы", которые препятствуют выстраиванию нормального сотрудничества. Если встреча первая будет этому способствовать и будут какие-то позитивные сигналы, то это уже будет важнейшим результатом этого саммита".

ОТВЕТНЫЙ ПОДАРОК ТРАМПУ

Российская сторона в случае необходимости готова будет преподнести президенту США подарок "на полях" саммита в Хельсинки.

"У нас есть протокольный резерв различных подарков, всегда можно подобрать что-то в зависимости от ситуации", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на вопрос, готовит ли российская сторона подарок Д.Трампу в ответ на то, что, по заявлениям президента США, он везет подарок В.Путину.

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