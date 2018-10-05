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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:42 05.10.2018 - 11:42

Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Торгово-инвестиционное взаимодействие России и Индии с учетом нынешних темпов может раньше запланированного срока достичь намеченных рубежей, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Подписанный только что солидный пакет межведомственных и корпоративных документов специально подготовлен к визиту и нацелен на дальнейшее развитие двухсторонних связей по самым разным направлениям", - заявил российский лидер по итогам переговоров с индийским премьер-министром, отметив, что обсуждалось также торгово-инвестиционное взаимодействие между Россией и Индией.

В.Путин напомнил, что в свое время была поставлена задача увеличить товарооборот к 2025 году до 30 млрд долларов, а объем взаимных инвестиций - до 15 млрд долларов.

"В этом контексте с удовлетворением отметили, что в прошлом году взаимная торговля выросла на 21%, превысив девять миллиардов, а за семь месяцев текущего года ее объем прибавил еще 20 процентов. Если такими темпами будем двигаться, то мы не только выполним, но и раньше времени достигнем намеченных рубежей и пойдем дальше", - подчеркнул президент РФ.

В.Путин отметил, что деловые круги России и Индии поддерживают тесные контакты и реализуют крупные совместные инвестпроекты.

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