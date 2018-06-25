Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции - СМИ

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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 14:07 25.06.2018 - 14:07

Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в понедельник позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с переизбранием на пост президента Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей. Ранее В.Путин направил поздравительную телеграмму Р.Эрдогану в связи с победой на выборах президента Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 1ар яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс