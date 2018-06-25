Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции - СМИ
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Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в понедельник позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с переизбранием на пост президента Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Ранее В.Путин направил поздравительную телеграмму Р.Эрдогану в связи с победой на выборах президента Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Интерфакс