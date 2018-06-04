Путин посетовал, что следствие игнорирует аргументы Москвы по делу о крушении "Боинга" над Донбассом

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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:20 04.06.2018 - 21:20

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телекомпании ORF, что следствие игнорирует аргументы российской стороны по делу о крушении малазийского "Боинга" над Украиной. "Российских экспертов не допускают к расследованию, наши аргументы в расчёт не принимаются, нас никто в этой комиссии слушать не хочет", - сказал президент. ПОСЛЕДУЕТ 1аю бс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс