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Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телекомпании ORF, что следствие игнорирует аргументы российской стороны по делу о крушении малазийского "Боинга" над Украиной.

"Российских экспертов не допускают к расследованию, наши аргументы в расчёт не принимаются, нас никто в этой комиссии слушать не хочет", - сказал президент.

При этом президент указал, что хотя Украина имеет свой интерес в отношении результатов расследования, тем не менее, она к нему допущена.

"А она (Украина - ИФ) несёт как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролёт гражданских воздушных судов в зоне конфликта. Мы до сих пор не можем получить ответа на некоторые вопросы, связанные с деятельностью боевой авиации Украины в этом регионе, в этом месте и в это время", - отметил В.Путин.

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Интерфакс