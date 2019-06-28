Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 4:59

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин по окончании саммита БРИКС, который состоялся "на полях" "двадцатки" в Осаке, кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Оба лидера после завершения саммита оживленно на протяжении некоторого времени что-то обсуждали.

За последний месяц Путин и Си Цзиньпин уже несколько раз встречались, в том числе лидер КНР был гостем на Петербургском международном экономическом форуме, также главы государств встречались на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и саммите ШОС.

Кроме того, как ожидается, в пятницу состоится трехсторонняя встреча президента РФ, председателя КНР и премьер-министра Индии "на полях" "большой двадцатки".

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