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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 19:05 05.06.2018 - 19:05

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в центре австрийской столицы.

В церемонии, прошедшей на площади Шварценбергплатц приняли участие глава МИД Австрии Карин Кнайсль и представители вооружённых сил республики.

На площади перед памятником был выстроен почетный караул. Начальник караула отдал рапорт российскому лидеру, затем были исполнены государственные гимны России и Австрии.

В.Путин обошёл строй почетного караула и поднялся к подножию памятника. Поправ ленту на венке, он минутой молчания почтил память советских солдат, павших за освобождение Вены.

Это первый зарубежный визит В.Путина после переизбрания на пост главы государства. Он провёл переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Также запланирована встреча российского лидера с представителями бизнес-сообщества и посещение Венского музея истории искусств, где проходит выставка "Полотна старых мастеров из Эрмитажа".

ки

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