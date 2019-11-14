Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 20:34

Бразилиа. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что к переговорам по ограничению ракет средней и меньшей дальности должны быть подключены все ядерные державы, не только Китай.

"Если подключать Китай, то почему только Китай? Давайте будем подключать и Францию, и Великобританию, и другие страны, которые, вроде как, и ее признаны в качестве ядерных держав официально, но все в мире знают, хотя они не скрывают, что они таковыми являются", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в четверг.

Так он ответил на вопрос, как относится председатель КНР Си Цзиньпин к возможности трехстороннего соглашения между РФ, США и КНР по запрещению ракет средней и меньшей дальности.

Последует

Ранее на полях саммита БРИКС прошла встреча между Путиным и главой КНР.

"Как смотрит господин Си Цзиньпин на заключение каких-то соглашений, всё-таки будет корректно спрашивать у него, это естественное дело. Я знаю его позицию, мы с ним это обсуждали", - сказал Путин.

Он напомнил, что "устами представителя министерства иностранных дел Китая мы позицию Китайской народной республики по этим вопросам знаем".

"Она заключается в том, что ракетно-ядерный потенциал КНР отличается значительным образом от ракетно-ядерного потенциала России и Соединённых Штатов, которые, безусловно, в этом смысле являются ведущими ядерными державами в мире. Поэтому китайское руководство считает, что пока не настало время, когда нужно было бы Китаю принимать участие в этих переговорах", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что, действительно, "Россия и США являются самыми крупными ракетно-ядерными державами в мире".

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