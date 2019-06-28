Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам страны БРИКС обсудить совместные меры по снижению волатильности мировых цен топливные ресурсы.

"Наша объединение могло бы более активно заниматься вопросами, связанными с обеспечением глобальной энергетической безопасности и всеобщего доступа к энергии", - сказал Путин, выступая на саммите БРИКС, который проходит "на полях" "двадцатки" в Осаке.

Он предложил обсудить, "что можно было бы сделать в формате БРИКС для гармонизации мировых энергорынков, снижения волатильности цен на топливные ресурсы", "и, конечно, видим хорошие перспективы для совместной работы по расширению использования экологически чистых видов топлива - природного газа, ядерной и гидроэнергия", - сказал президент РФ.

1пп гс

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта