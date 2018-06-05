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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 13:44 05.06.2018 - 13:44

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала экспорта природного газа из Советского Союза в Австрию.

Сначала он встретится с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Как сообщил накануне журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, В.Путин ранее не встречался с федеральным президентом, таким образом, это будут их первые переговоры.

Программой визита также предусмотрены переговоры с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем в узком и широком составах.

Ю.Ушаков напомнил, что с 1 июля этого года на следующее полугодие Австрия будет председательствовать в руководящих органах Евросоюза. "С этой точки зрения нам переговоры (с австрийским руководством - ИФ) тоже интересны", - сказал помощник президента.

По его словам, среди тем, которые планируется обсудить в ходе переговоров в Вене - ситуация на Украине, сирийское урегулирование, отношения России и Евросоюза, а также перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах.

Как сообщил Ю.Ушаков, российский президент также обсудит с С.Курцем проект строительства железной дороги с российской шириной колеи (1520 мм) до Вены. В проекте также участвуют Словакия и Украина. По словам помощника В.Путина, эта тема "действительно важная".

"Пока она находится в достаточно ранней стадии проработки, но железнодорожники и Австрии, и России заинтересованы в реализации этого проекта. И вообще, он такой броский, интересный проект и обсуждения на этот счет будут продолжены в ходе визита", - добавил Ю.Ушаков.

В феврале по итогам переговоров с С.Курцем В.Путин заявлял, что позитивно смотрит на проект. По его словам, участок Кошице-Вена в перспективе позволит эффективнее связывать европейские и азиатские рынки, что поможет также задействовать транзитный потенциал России.

Ожидается, что в рамках визита будет подписан ряд документов. Так, российский "Газпром" и австрийская OMV подпишут соглашение о развитии сотрудничества до 2040 года.

"Сейчас доводится нашими экспертами и австрийскими коллегами документ - дополнительное соглашение о сотрудничестве между "Газпромом" и OMV, которое будет предусматривать сотрудничество где-то до 2040 года. В основном по поставкам газа. Он, очевидно, будет готов на завтра", - сказал Ю.Ушаков.

Главы МИД двух стран подпишут протокол о внесении изменений в российско-австрийскую конвенцию от 13 апреля 2000 года об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, готовится меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и Федеральным министерством транспорта, инноваций и технологий Австрии о сотрудничестве в области инноваций.

Новый глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин подпишет меморандум Федерального агентства лесного хозяйства РФ и Федерального министерства по вопросам устойчивого развития и туризма Австрии о сотрудничестве в области лесного хозяйства.

Также планируется к подписанию два региональных соглашения, которые подписывают губернатор Новгородской и Липецкой области.

В программе пребывания В.Путина в Австрии также возложение венка к монументу советским воинам, погибшим при освобождении Вены.

Кроме того, президент РФ вместе с С.Курцем примет участие во встрече с деловыми кругами России и Австрии в рамках бизнес-форума, посвященного основной теме визита. Форум организуется по линии российско-австрийского делового совета, он соберет около 100 гостей.

В заключение визита президент РФ посетит выставку, организованную совместно с Эрмитажем в Венском музее истории искусств.

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