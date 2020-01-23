Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 8:19

Тель-Авив. 23 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Израиль, в тот же день посетит Палестину.

Главным пунктом визита Путина в Иерусалим станет участие в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". На форум соберутся порядка 50 глав государств и правительств, в том числе президенты Франции и Украины, вице-президент США, руководство Европейского союза. С некоторыми из приглашенных Путин может пообщаться "на ногах", не исключали в Кремле.

Кроме того, Путин примет участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда, спроектированного петербургскими и израильскими архитекторами.

Также в программе президента переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным. Ожидается, что одной из ключевых тем в беседе с Нетаньяху станет судьба осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, о помиловании которой президента РФ неоднократно просили и Нетаньяху, и Ривлин.

В Кремле сообщили, что Путин вместе с Нетаньяху и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III намерен встретиться с матерью осужденной - Яффой Иссахар.

В Израиле у Путина запланировано еще одно мемориальное мероприятие - он передаст Орден мужества родственникам героя восстания в лагере "Собибор" Леона Фельдгендлера, который вместе с Александром Печерским стал организатором этого восстания.

По завершении визита в Израиль Путин направится в Вифлеем, где встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом, с которым обсудит двусторонние отношения и перспективы палестино-израильского урегулирования.

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