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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 8:21 08.06.2018 - 08:21

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин начал государственный визит в Китайскую народную республику.

В Китае президент будет находиться три дня. В пятницу в рамках государственного визита состоятся переговоры В.Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, по итогам которых будет подписан ряд документов.

Кроме того, президент РФ побеседует с председателем постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей Ли Чжаньшу, а также премьером государственного Совета КНР Ли Кэцяном.

После официальной программы В.Путин и Си Цзиньпин на поезде поедут в город Тяньцзин на юниорский хоккейный матч.

Субботу и воскресенье В.Путин проведет в городе Циндао, где состоится саммит ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). "На полях" саммита у президента РФ запланирован также ряд двусторонних встреч с лидерами, приехавшими на саммит.

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