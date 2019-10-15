Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 11:15

Абу-Даби. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где последний раз был 12 лет назад.

Президент РФ посещает Абу-Даби сразу после Эр-Рияда. Накануне Путин также с государственным визитом посетил Саудовскую Аравию, где провел переговоры с королем и наследным принцем.

У трапа самолета Путина встречает наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян, который фактический является главой государства.

Переговоры Путина и принца Мухаммеда пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан", который был возведен в 2007 году и где расположены канцелярии президента, вице-президента, наследного принца, а также министерство по делам президентства ОАЭ.

С 2019 года часть дворцового комплекса преобразована в музей в рамках политики по повышению туристической привлекательности Абу-Даби.

Переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби пройдут сначала в узком составе, а затем с участием членов делегаций.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что на переговорах лидеры обсудят различные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе экономического и гуманитарного. "Естественно, как и с саудовцами, состоится обмен по вопросам борьбы с терроризмом, урегулирования в Сирии, Ливии и Йемене, а также в общем - в регионе Персидского залива", - сказал Ушаков.

Говоря о гуманитарной составляющей переговоров, представитель Кремля отметил, что Эмираты пользуются популярностью у российских туристов, в прошлом году на 23% увеличилось количество россиян, посетивших ОАЭ.

Программой визита Путина предусмотрено его участие вместе с наследным принцем во встрече с представителями российских и эмиратских деловых кругов.

Ушаков подчеркнул, что между Россией и Эмиратами осуществляется регулярный политический диалог. "Путин с Нахайяном встречались 10 раз, говорили по телефону. У нас работает межправкомиссия", - сказал Ушаков.

О постоянном контакте с руководством ОАЭ говорил и сам Путин. "Объединенные Арабские Эмираты вносят очень серьезный вклад в разрешение кризисов в регионе, играют стабилизирующую роль, без всякого преувеличения. Не открою большой тайны, если скажу, что мы находимся в постоянном контакте с руководством Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Путин в интервью RT Arabic, Sky News, Al Arabiya накануне своих визитов.

Он отметил, что между лидерами "сложилась традиция и практика, есть возможность друг с другом сверять часы по различным направлениям". "И делаем это, на мой взгляд, с большой пользой не только для обеих сторон, но и для региона в целом", - заметил президент РФ.

В Кремле отмечают, что Эмираты являются лидером среди стран Персидского залива по объемам торговли с Россией. В 2018 году товарооборот увеличился на 3,6% до $1,69 млрд, в январе-июле этого года - на $889 млн.

"Россия и ОАЭ продолжают координацию по ситуации на мировом рынке углеводородов как в формате "ОПЕК плюс", так и на площадке Форума стран-экспортеров газа", - сказал Ушаков.

1лс дм др

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