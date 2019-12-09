Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 14:38

Париж. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж, где в ближайшее время после трехлетней паузы и уже в обновленном составе соберется саммит "нормандской четверки".

На встречу четырех лидеров отводится порядка трех часов. Она пройдет в Елисейском дворце на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста, захлестнувших столицу Франции. В Кремле очень надеялись, что французские власти в состоянии обеспечить необходимые условия для безопасного проведения саммита.

Саммиту будут предшествовать беседы Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 18:00 по московскому времени. На переговоры лидеров отводится два часа 45 минут. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.

После пресс-конференции президенты России и Украины проведут отдельную встречу. Путин и Зеленский никогда ранее не встречались, лишь говорили по телефону.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что главной темой встречи Путин-Зеленский с точки зрения российской стороны должна быть реализация Минских договоренностей. На вопрос, готова ли российская сторона обсуждать на этой встрече идею президента Украины о "муниципальной страже" в Донбассе, Ушаков ответил уклончиво: "Посмотрим".

Однако, по словам источника, знакомого с подготовкой мероприятия, в переговорах заявлены министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Протокол на встречу двух лидеров отвел 45 минут, тогда как на беседы Путина с Меркель и Макроном по полчаса. При этом, по данным Ушакова, переговоры Путина и Зеленского не ограничены по времени.

В последний раз "нормандский формат" собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Путин и Меркель. Макрон и Зеленский впервые будут участниками такой встречи.

Отдельная встреча Путина и Зеленского вызывает едва ли не больший интерес СМИ, чем саммит "нормандской четверки". В Кремле отмечали, что у Москвы и Киева есть ряд вопросов для обсуждения неотложного характера, в частности, по теме поставок и транзита газа. То, что эта тематика будет одной из основных во время беседы президентов России и Украины, свидетельствует состав ее участников, в числе которых будут Новак и Миллер.

О необходимости проведения нового саммита "нормандской четверки" стороны формата начали говорить еще летом, однако на окончательные договоренности, в том числе согласование некоего документа по его итогам, удалось выйти только в последние дни. Его подготовка была одним из ключевых условий Москвы для созыва встречи лидеров "нормандского формата".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что документ не будет иметь обязывающего характера, но в нем, возможно, "будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание".

В свою очередь информированный источник "Интерфакса" сообщал о том, что документ будет носить "концептуальный характер" и в нем, в частности, будут зафиксированы позиции сторон по вопросу пролонгации закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Предварительно мероприятия в Париже закончатся поздно вечером в понедельник по московскому времени.

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