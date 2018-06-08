Путин прибыл в Циндао
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Циндао. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Циндао, где в субботу и воскресенье примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также проведет встречи со своими коллегами по ШОС.
В Циндао В.Путин прилетел из Пекина, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Кроме того, лидеры России и Китая на скоростном поезде съездили в город Тяньцзинь, где присутствовали на товарищеском матче по хоккею между юношескими сборными двух стран.
ан
Интерфакс