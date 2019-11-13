Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 17:26

Бразилиа. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилиа, где в течение полутора дней будет обсуждать с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР ключевые проблемы мировой политики и экономики и взаимодействия пяти стран.

Программа пребывания Путина в столице Бразилии начнется с двусторонних встреч - сначала с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а затем с председателем КНР Си Цзиньпином. Вечером в среду все пять лидеров выступят на церемонии закрытия Делового форума БРИКС, после которой посетят концерт и торжественный обед.

Основным будет второй день саммита - 14 ноября. Он включает два пленарных заседания и встречу глав-государств и правительств с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития, а также рабочий завтрак.

Ожидается, что на первом пленарном заседании участники саммита обсудят вопросы глобальной стабильности, региональной безопасности и состояние мировой экономики. В частности, Путин даст свою оценку ситуации в мировых делах с учетом действий США по развалу системы контроля над вооружениями, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент РФ также изложит подходы Москвы к урегулированию региональных конфликтов, проинформирует коллег о действиях России в Сирии.

Второе пленарное заседание будет посвящено обсуждению вопросов взаимодействия стран БРИКС в интересах экономического развития. Речь пойдет о торгово-инвестиционных связях и взаимовыгодных проектах в рамках объединения.

Путин расскажет другим лидерам о ключевых приоритетах России в рамках ее предстоящего председательства БРИКС в 2020 году.

По окончании мероприятий саммита Путин планирует пообщаться с прессой. А завершит свой визит встречей с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Следующий саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Санкт-Петербурге.

1пп де

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