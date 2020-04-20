Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 21:19

Мадрид. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро ситуацию с коронавирусом, сообщает в понедельник МИД Венесуэлы.

В частности Мадуро поблагодарил Путина за поставку в Венесуэлу тестов для выявления коронавируса.

"Президент Мадуро выразил сердечную благодарность от лица венесуэльского народа за поддержку со стороны России, которая передала тысячи тестов на выявление COVID-19", - сообщает венесуэльский МИД.

Путин, отмечает министерство иностранных дел Венесуэлы, выразил готовность отправить в Каракас дополнительные медицинские товары и заявил о необходимости более тесной координации венесуэльских и российских врачей и ученых посредством контактов и видеоконференций, которые следует провести в ближайшие дни.

Также, сообщает венесуэльский МИД, Путин пригласил Мадуро на празднование победы в Великой Отечественной войне, мероприятия в рамках которого в этом году перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

"Президент Путин (...) вновь пригласил президента Мадуро посетить Москву во время мероприятий в честь 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне, новые даты проведения которых объявят в скором времени", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что телефонный разговор Путина с Мадуро состоялся по инициативе венесуэльской стороны. В ходе разговора, отметили в Кремле, стороны обсудили ситуацию с коронавирусом и на мировом рынке нефти, а также актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-венесуэльского стратегического партнерства.

На прошлой неделе Путин объявил о переносе парада на Красной площади и шествия "Бессмертного полка" из-за ситуации с коронавирусом. При этом парад Победы и марш "Бессмертного полка" обязательно будут проведены в этом году, добавил глава государства.

1мм во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!