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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 13:33 05.10.2018 - 13:33

Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин предложил индийским компаниям принять участие в арктических СПГ-проектах и поставках по Северному морскому пути, отмечая выгоды этого, в том числе, на фоне глобального потепления.

"Мы будем приветствовать, если индийские партнеры подключатся к работе и в Артике. Это очень перспективная, долгосрочная работа, очень серьезная, рассчитанная на десятилетия вперед с хорошими инвестициями и хорошей отдачей", - сказал он.

"С учетом того, что происходит изменение климата, где-то хорошо, где-то не очень, но возможности использования Северного морского пути увеличиваются. Мы строим атомный флот, строим 8 атомных кораблей. Они будут последовательно запускаться в строй. Работа уже идет. Это обеспечит надежные поставки СПГ на индийские и мировые рынки, вообще. Так что это будет наверняка очень интересная работа", - добавил президент.

Ранее в совместном заявлении В.Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди отмечалось, что стороны выразили поддержку продолжению диалога между "НОВАТЭКом" (MOEX: NVTK) и индийскими энергетическими компаниями и приветствовали их намерение развивать сотрудничество в области СПГ.

Аг ко ки

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